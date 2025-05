Sahte polis vurgununda 5 kişiye tutuklama

Bartın'da yaşayan A.S., kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından 3 milyon TL tutarında dolandırdığını bilirterek şikayetçi oldu. İstanbul ve Yalova'da 9 adresedüzenlenen operasyonlarda K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M.Ç.B gözaltına alındı. Zanlılar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk idildi. Şahıslardan A.S.,K.O., A.G.,H.Y. ve M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BİR KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



Nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle gerçekleştirilen operasyon öncesi dolandırıcılık bürosu ekiplerinin sante polislerin her adımını takip ettiği öğrenildi.



Şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz eden polisler toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerinden M.S'nin İstanbul'dan Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, şahsın tanınmamak amacı ile farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değişikliği yaptığını belirlendi.



Şüphelilerden M.S'nin mağdur A.S'ye ait paradan 1 buçuk milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine de ulaşan ekipler, evlerde yapılan aramalarda da nitelikli dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.