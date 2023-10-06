Sahte polise 3 milyon 450 bin lirasını kaptırdı

Üsküdar’da 71 yaşındaki İ.T. isimli kişi, sahte polis tarafından dolandırıldı.



Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar’da yaşandı. İ.T. (71) isimli vatandaş kendisini arayan ve polis, savcı olarak tanıtan Ahmet G. isimli dolandırıcıya inandı.



İ.T., ikametine gelen Ahmet G.’ye 3 milyon 450 bin lirayı elden teslim etti.



Dolandırıldığını anlayan İ.T. şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.



Çalışma sonucu Ahmet G. yakalandı.

EYLÜL AYINDA DA DOLANDIRMIŞ



Yapılan incelemede şüphelinin 28 Eylül 2023 günü müştekiden 40 bin doları yine aynı yöntemle aldığı tespit edildi.



Şüpheli Ahmet G. adliyeye sevk edildi.