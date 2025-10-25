Sahte polislerden 23 milyon liralık vurgun

İstanbul Beylikdüzü'nde polise başvuran M.A.Ö. ve eşi Z.Ö., 6 Ekim'de dolandırıldıklarını söyledi.

Mağdur karı koca kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inandıklarını söyleyerek evde bulunan 7 milyon 250 bin değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı bir poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim ettiklerini belirtti.

Şüphelilerin, operasyon bitince ziynet eşyası ve paraları geri alacakları yalanına inandıklarını anlatan karı koca şöyle konuştu:

"17 Ekim tarihinde bir kez daha aradılar. Bu kez banka hesabımızda bulunan paraları havale etmemizi istediler. Onlara inandığımız için söylediklerini yaptık. 16 milyon lira parayı söyledikleri banka hesaplarına havale ettik."

Toplam 23 milyon 250 bin değerinde para ve ziynet eşyasını şüphelilere verdiklerini anlatan çift şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada önce eve gelerek poşet içindeki para ve ziynet eşyalarını alan İ.T.(18)’yi gözaltına aldı.

Daha önceden de 5 suç kaydı bulunan İ.T. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren polis olaya karışan A.E.H. (17), paranın havale edildiği hesapların sahipleri O.D. (42) ve M.A.S.'yi (31) gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.