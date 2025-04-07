Sahte polislerden milyonlarca liralık vurgun

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 14 Mart'ta 60 yaşındaki profesör N.K.'yı arayarak isminin sahte altın operasyonuna karıştığını söyledi.

Şüpheliler, N.K.'nın aklanması için evdeki tüm altınları poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim etmesini istedi.

BİN 285 GRAM ALTINI POŞETE KOYUP TESLİM ETTİ

Operasyonun ardından altınların iade edileceğini söyleyen şüphelilere inanan N.K., evde bulunan bin 285 gram altın ve ziynet eşyasını poşete koyarak kapısına gelen sahte polise teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

"BANKA HESAPLARINIZI TERÖR ÖRGÜTÜ ELE GEÇİRDİ"



Sancaktepe'de 23 Mart'ta meydana gelen ikinci olayda ise F.K.'yı arayan aynı kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak hesabındaki 700 bin lirayı verdikleri banka hesabına göndermesini sağladı.

Aynı gün Eyüpsultan'da yaşanan üçüncü olayda ise 65 yaşındaki E.Y.'yi arayan şüpheliler "Banka hesaplarınızı terör örgütü ele geçirdi." diyerek kendi hesaplarına 185 bin lira göndermesini sağladı.



İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yaşanan üç olayla ilgili yapılan operasyonda E.A., Ş.A. (18) ve S.A. (19) gözaltına alındı.

Daha önceden poliste çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen üç şüpheli, yapılan sorgulamalarda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.