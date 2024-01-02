Sahte polislere 1,2 milyon liralık altınını kaptırdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan Eyüp ve Hatice Kendirli çifti, Bursa’nın İznik ilçesindeki evini satarak 600 gram altın alıp banka kasasına koydu.
Kendirli çiftini arayan bir kişi, "Kara para aklama dosyasına adınız karışmış, bankadaki altınlarınız sahte, onlarda suçluların parmak izi var.” diyerek yaşlı kadından altınları almasını istedi.
Eyüp Kendirli’ye ise ''Savcı Bey ifadeye bekliyor.'' denilerek İstanbul Adliyesi'ne gitmesi istendi.
Eyüp Kendirli adliyeye giderken, yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar ''altınlardaki parmak izini kontrol edip getireceğiz'' yalanıyla 1 milyon 200 bin liralık altını alıp kaçtı.
Polise şikayetçi olan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.
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