Sahte polislere 1,2 milyon liralık altınını kaptırdı

Eyüp Kendirli’ye ise ''Savcı Bey ifadeye bekliyor.'' denilerek İstanbul Adliyesi'ne gitmesi istendi.



Eyüp Kendirli adliyeye giderken, yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar ''altınlardaki parmak izini kontrol edip getireceğiz'' yalanıyla 1 milyon 200 bin liralık altını alıp kaçtı.



Polise şikayetçi olan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.

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