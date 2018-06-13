Cüneyt Turan'ın çevresine kendini beyin, sinir ve omurilik cerrahi olarak tanıttığı ortaya çıktı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu olduğunu iddia eden, Cüneyt Turan'ı gözaltına aldı.



Zanlının sosyal medyada, 1985-1986 yıllarında Almanya Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve ABD'de beyin tümörleri üzerine ihtisas yaptığını, 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini anlattığı tespit edildi. Şimdiye kadar hiçbir hastasının hayatını kaybetmediğini de iddia eden Cüneyt Turan'ın aslında lise mezunu olduğu anlaşıldı.



Turan'ın, birçok ulusal kanalda sağlık programlarına katıldığı, üniversitelere konuşmacı olarak çağırıldığı ve öğrencilere seminerler verdiği de tespit edildi.