Sahte raporla haksız kazanç iddiası! Bursa'daki rehabilitasyon merkezine soruşturma
Bursa'da bir rehabilitasyon merkezinin, özel gereksinimi olmayan çocuklara rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi gösterdiği iddia edildi. Devletten ödenek almak için sahte rapor çıkarıldığını, bir okul müdürü öne sürdü. Bunun üzerine olayla ilgili soruşurma başlatıldı. 2 müfettiş iddiaları inceliyor.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim veren Süleymanpaşa İlkokulu’nun Müdürü, Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Can, okula kaynaştırma öğrencisi olarak gönderilen özel gereksinimli öğrencilerin sayısının fazla olmasından şüphelenerek inceleme başlattı.
İddiaya göre; ilçede faaliyet gösteren 3 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden biri, özel eğitime gereksinimi olmayan çocukları, devletten öğrenci başına aylık 7 bin 200 TL ödenek almak için sahte rapor düzenleyerek, ilçedeki okullara kaynaştırma öğrencisi olarak gönderdi.
Yine iddiaya göre, sahte rapor düzenlenen öğrencilerden bazıları, Süleymanpaşa İlkokulu’na da kaynaştırma öğrencisi olarak gönderildi.
Özel eğitim öğrencilerinin Türkiye ortalamasındaki oranı yüzde 3’ken, okulunda mevcudun yüzde 10’u kadar raporlu öğrenci bulunduğunu belirten İsmail Can’ın, mayıs ayında suç duyurusunda bulunması üzerine, Bursa Valiliği soruşturma başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da 2 müfettiş görevlendirildi.
ŞU ANA KADAR BİR SUÇ UNSURUNA ULAŞILAMADI
Müfettişler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibi Psikolojik Danışman ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Ö.T., Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü İsmail Can, veliler ve öğrencilerle görüştü.
Taraflar birbirlerini suçlayıp, çelişkili ifadeler verirken, rehabilitasyon merkezindeki evraklarda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde, şu ana kadar bir suç unsuruna ve devletin zarara uğratıldığına dair bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülürken, okul müdürü İsmail Can, “31 Ekim 2023 tarihinde Süleymanpaşa İlkokulu'na okul müdürü olarak atandım. Müdür olarak atanınca bazı şeyler dikkatimi çekti. Daha önce Kestel Yenimahalle İlkokulu'nda görev yapıyordum. Burada 800 öğrenci vardı. 26 tane raporlu öğrenci vardı. Ama benim Süleymanpaşa İlkokulu’nda öğrenci sayısı 309 iken raporlu öğrenci sayısı 31’di. Bu yüzde 10’a tekabül ediyordu, bu oran çok fazlaydı. Çünkü raporlu öğrenci sayısının Türkiye ortalaması yüzde 3.” diye konuştu.
"REHBER ÖĞRETMENİ ARAYARAK BASKI YAPTI"
Can, eğitim sonrası durumu düzelen öğrencilerinden birinin sınıf öğretmeninin talebiyle raporunun kaldırılmak istendiğini ancak söz konusu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisinin bunu kabul etmediğini de belirterek sözlerine şunları ekledi:
"Sınıf öğretmeninin bir çocuk hakkında rapor çıkarmak için, Eğitsel İstek Değerlendirme Formu doldurarak, rapor talep etme hakkı ya da raporu kaldırma hakkı var. Bu şekilde bir öğretmenimiz, bir çocuğun raporunun kaldırılması için Eğitsel İstek Değerlendirme Formu düzenliyor. Rehber öğretmen onaylıyor, okul müdürü onaylıyor.
Rehberlik Araştırma Merkezi’ne (RAM) gönderiyoruz. Daha sonra ilçemizde faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezi sahibi, benim rehber öğretmenimi arıyor. ‘Siz, bu çocuğun neden raporunu kaldırmak istiyorsunuz. Sınıf öğretmeni rapor kaldırmak ister mi’ gibi, bu şekilde dolaylı yoldan baskı yapıyor. Bu husus da çok dikkatimi çekti.”
"VELİLER TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEDİ"
Ayrıca okul müdürü, bazı velilerin kayıt sildirmek istediklerinde, "Seni bakanlığa şikayet ederim, tüm bilgilerin ellimde var. Seni işten çıkartırım." tehditleriyle karşılaştıklarını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, rehabilitasyon merkezinin sahibi suçlamaları reddetti.
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