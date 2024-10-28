Sahte raporla haksız kazanç iddiası! Bursa'daki rehabilitasyon merkezine soruşturma

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim veren Süleymanpaşa İlkokulu’nun Müdürü, Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Can, okula kaynaştırma öğrencisi olarak gönderilen özel gereksinimli öğrencilerin sayısının fazla olmasından şüphelenerek inceleme başlattı.

İddiaya göre; ilçede faaliyet gösteren 3 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden biri, özel eğitime gereksinimi olmayan çocukları, devletten öğrenci başına aylık 7 bin 200 TL ödenek almak için sahte rapor düzenleyerek, ilçedeki okullara kaynaştırma öğrencisi olarak gönderdi.

Yine iddiaya göre, sahte rapor düzenlenen öğrencilerden bazıları, Süleymanpaşa İlkokulu’na da kaynaştırma öğrencisi olarak gönderildi.

Özel eğitim öğrencilerinin Türkiye ortalamasındaki oranı yüzde 3’ken, okulunda mevcudun yüzde 10’u kadar raporlu öğrenci bulunduğunu belirten İsmail Can’ın, mayıs ayında suç duyurusunda bulunması üzerine, Bursa Valiliği soruşturma başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da 2 müfettiş görevlendirildi.