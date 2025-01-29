Sahte raporla ÖTV indirimi ve emeklilik vurgunu: 17 kişi gözaltında

Bartın'da iki gün önce şafak vaktinde Bartın ile Amasra ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 kişinin kamu ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek, usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.

Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile suçlandığı öğrenildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri süren zanlıların Bartın Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.