Sahte reçete skandalı. Doktorlara yazdırılan uyuşturucuları bağımlılara temin etmişler

87 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

Soruşturma kapsamında şebekede; bir doktor, 6 eczacı, 5 eczacı kalfası, 3 ecza deposu sahibi, bir hemşire ve iki dublör olmak üzere çok sayıda şüphelinin yer aldığı tespit edildi.

13 Şubat'ta Adana merkezli olmak üzere İzmir, Konya, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de 186 ekip ve 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekeye ait yaklaşık 87 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şebekenin kamuya verdiği zararın belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından inceleme başlatıldı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında doktor, eczacı, ecza deposu sahipleri ve dublörlerin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 kişi ise savcılıkça serbest kaldı.