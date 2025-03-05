Sahte sağlık raporu düzenleyen şebeke çökertildi: 3'ü doktor 11 kişi gözaltında

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumunun kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik inceleme başlatıldı.

Geçen yıl mayıs ayında hastanede yasa dışı yollarla sağlık raporu düzenlendiğine dair gelen bir ihbar sonrası başlatılan soruşturmada; İzmir, Manisa ve Ankara'dan birçok kişinin sahte rapor aldığı belirlendi.

Yaklaşık 1 yıl boyunca bu yöntem ile 20 kişinin çeşitli sürelerde sahte sağlık raporu temin ettiği, toplamda 51 rapor düzenlendiği saptandı.

Şüphelilerin, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kamu ve özel sektör çalışanlarına, belirli ücretler karşılığında sahte istirahat, heyet ve durum bildirir raporu temin ettikleri belirlendi.



RAPORUN TÜRÜNE VE SÜRESİNE GÖRE FİYAT TARİFESİ



Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, sahte raporların türüne ve süresine bağlı olarak 12 bin ile 35 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında düzenlendiği tespit edildi.

Ödemelerin, hastanedeki bir görevlinin hesabına yatırıldığı ve doktorların talepleri doğrultusunda çeşitli hediyelerin de rapor almak isteyen kişilerden istendiği ortaya çıktı.



DOKTORUN EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL DÜZENEK



Soruşturma kapsamında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, sahte rapor almak isteyen kişileri yönlendirenler de dahil olmak üzere aralarında 3 uzman doktorun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; biri ruhsatsız tabanca ile 3 şarjör ve 60 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan doktorlardan birinin evinde, uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretimi için özel düzenek bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.