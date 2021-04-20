Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamaları deldiler

Türkiye genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından da etkilenmemek için sahte sarı basın kartı düzenlendiği belirlendi.

İHA 20.04.2021 - 12:32

Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamaları deldiler

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Alınan bilgiye göre, sahte sarı basın kartı sahiplerinin kısıtlama engeline takılmadan serbestçe dolaşabilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından verilen sarı basın kartının sahtesi ile polis kontrollerinde ceza almaktan kurtulduğu öğrenildi.

Sahte kartları nasıl temin ettikleri belirlenemeyen kişilerin temin ettikleri kartlar için bin 500-2 bin TL arasında bir ücret ödedikleri de tespit edilirken, sarı basın kartının mevcut kartlarla aynı olması ve arkasında imza kısmında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bile imzasını taklit edildiği belirlendi.

Sahte sarı basın kartını hazırlayanlar ve temin edenler ile ilgili savcılıkça inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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