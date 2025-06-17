Sahte savcının milyonluk vurgunu

Esenler'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan S.Y. isimli kişi, 1 milyon 200 bin liralık vurgun yaptı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Y., tutuklandı.

Sahte savcının milyonluk vurgunu

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Esenler'de kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçede ikamet eden S.Y. (24), telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp ziynet eşyalarının alındığı gerekçesiyle 28 Nisan'da polise başvurdu.

1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI TESLİM ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğince yapılan çalışmada, S.Y'nin kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesiyle evine gelen şüpheliye 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını elden teslim ettiği belirlendi.

Ekipler, müştekiyi cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.Y'nin çeşitli suçlardan sekiz kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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