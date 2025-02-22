Sahte sevgili tuzağı: Kadın profili açıp, 8 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı boyunca ülke genelinde 45 vatandaşı ağına düşüren sahte kadın profilli uzlaştırmacı avukat çetesini belirledi.



Yapılan çalışmalarda, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı şebeke üyelerinin önce internette sahte kadın profili oluşturduklarını, vatandaşların güvenini kazanıp cinsel çerikli görüntüleri kaydettiklerini tespit etti. Çete üyelerinin daha sonra oluşturdukları çağrı merkezlerinden vatandaşları telefonla arayıp kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları, "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek uzlaştırma ücreti adı altında toplam 8 Milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.



Ekipler, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İzmir merkezli İstanbul, Rize ve Antalya'da 14 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

