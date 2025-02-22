Sahte sevgili tuzağı: Kadın profili açıp, 8 milyon TL'lik vurgun yaptılar!
Sosyal medyada sahte kadın profilleri oluşturan çete, mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydetti. Şüpheliler daha sonra avukat olarak mağdurlarla iletişime geçerek "cinsel istismar suçundan dava açıldı" yalanıyla uzlaştırma ücreti talep ettiler. Sahte sevgili çetesi, 45 kişiyi toplam 8 milyon lira dolandırdı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı boyunca ülke genelinde 45 vatandaşı ağına düşüren sahte kadın profilli uzlaştırmacı avukat çetesini belirledi.
Yapılan çalışmalarda, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı şebeke üyelerinin önce internette sahte kadın profili oluşturduklarını, vatandaşların güvenini kazanıp cinsel çerikli görüntüleri kaydettiklerini tespit etti. Çete üyelerinin daha sonra oluşturdukları çağrı merkezlerinden vatandaşları telefonla arayıp kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları, "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek uzlaştırma ücreti adı altında toplam 8 Milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Ekipler, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İzmir merkezli İstanbul, Rize ve Antalya'da 14 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve çağrı merkezi olarak kullandıkları 5 iş yerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri A.S.G.'nin de bulunduğu 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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