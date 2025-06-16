Sahte sosyal medya hesabı üzerinden ölmeden ölüm ilanı verildi

Kendisi hakkında defalarca olumsuz ve uygun olmayan paylaşımlar yapan şahsın A.Y.'nin olduğunu düşünen Kurşun, bir türlü bu kişiden kurtulamadığını söyledi.

Yakınları ve arkadaşlarının aramasıyla durumdan haberdar olan Kurşun, ailesi ve anne babasını arayıp sağ olduğunu bildirdikten sora yapılan kötü şakayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Mersin 'in Erdemli ilçesi Tozlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mustafa Kurşun, sosyal medya üzerinden kendi adına açılan sahte sosyal medya hesabından ölüm ilanı verilmesiyle şoke oldu.

"HIRSIZ DİYE PAYLAŞTI"

Hafriyat ve bahçe işleriyle uğraştığını belirten Kurşun, şunları kaydetti:

"İş makinası olarak tarla imarı, örtü alanı yerlerin düzeltmesini yapıyorum. Bizim ölüm ilanımızı vermişler. Aşağı yukarı 4-5 gündür de veriyor. Kısacası bir çok yaptığı şeyler var.

İnternetten mesajlar atıyor. Sosyal medyada hırsız diye beni paylaştı. Eşimi, çocuklarımın fotoğraflarını alıp, numaramı üzerine koyup görüşmek isteyen bu numaralardan arayabilir diye. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Sonradan baktık yüzde 80 engelli raporu olduğu için savcılıktan suç duyurusunu geri aldım. Ama çok ileri gittiği için tekrar mahkemeye verdim, avukat tuttum. iki aydır süreç devam ediyor. Ama bizi daha ne kadar paylaşacak bu şekilde bilmiyorum."

