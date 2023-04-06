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Sahte Togg sitesi ile milyonluk vurgun

Togg almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların ağına takıldı. Sahte internet sitesi üzerinden 21 kişiyi 60'ar bin lira dolandıran zanlılar yakalandı. 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte Togg sitesi ile milyonluk vurgun

Mersin'de aracını satın almak isteyenleri sahte internet sitesi aracılığıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 'nin yerli otomobili Togg'u almak için kayıt olduğu internet sitesinden bir banka hesabına 60 bin lira yatıran E.E, dolandırıldığını anlayınca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para gönderdiği hesabın sahibinin Y.Ç. olduğunu belirledi.

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti

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Polis, parayı çekmek için bankaya giden Y.Ç. ve O.T. ile zanlıları yönlendirdiği öne sürülen E.M'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli hesap sahiplerinden S.K. de İstanbul'da gözaltına alındı.

21 KİŞİ MAĞDUR

Zanlıların banka hesaplarındaki incelemede farklı illerden 21 kişinin toplam 1 milyon 316 bin 500 lira gönderdiği tespit edildi, mağduriyetin önlenmesi için hesaplara bloke konuldu.

Mersin'e getirilen Y.Ç, O.T. ve E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İstanbul'da adliyeye götürülen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOGG üzerinden dolandırıcılığa tutuklama

TOGG üzerinden dolandırıcılığa tutuklama

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