Sahte trafik cezası ödeme sitesi ile dolandırdı

İstanbul'da sahte internet sitesi üzerinden trafik cezası ödemek isteyenleri dolandıran şüpheli tutuklandı.

Sahte trafik cezası ödeme sitesi ile dolandırdı

İstanbul'da, sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, trafik cezalarının ödenebileceği görüntüsüyle kurulan bir internet sitesi aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, cezaların indirimli olarak ödenebilecek gibi gösterildiği, bu şekilde cezasını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşların kandırıldığı ortaya çıktı.

9 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Siteyi kuran şüphelinin, hem online ödeme yöntemiyle ödenen paraları kendi hesabına aktardığı hem de ödeme yapmak isteyenlerin kart bilgilerini kopyaladığı, bu yolla 4'ü İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 9 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

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CEP TELEFONU VE ALTIN ALDI

Bu şekilde elde ettiği kart bilgileriyle internet üzerinden alışveriş yapan şüphelinin, kendisine pahalı cep telefonları ve altın sipariş ettiği belirlendi.

Çalışmaların devamında teknik ve fiziki takip yöntemleriyle şüphelinin kimliğini tespit eden polis, dolandırıcıyı Bakırköy'de, sipariş ettiği ürünleri almak üzere gittiği kargo firmasında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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