Sahte tur satışıyla 13 milyon lira dolandırıcılık

İstanbul'da "Tatil Yıldızı" adıyla sahte tur satışları düzenleyerek 99 kişiyi 13 milyon lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcıların bu sefer ki yöntemi sahte tur satışı oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, internet üzerinden " Yıldızı" adıyla faaliyet gösteren iki şirket aracılığıyla 99 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

Şirketin sattığı tatil paketlerini teslim etmediği, bu yolla mağdurlardan yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, aralarında şirket sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan 5 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "" iddiasıyla tutuklandı.

