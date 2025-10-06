Sahte tur satışıyla 13 milyon lira dolandırıcılık

Dolandırıcıların bu sefer ki yöntemi sahte tur satışı oldu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, internet üzerinden "Tatil Yıldızı" adıyla faaliyet gösteren iki şirket aracılığıyla 99 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.



Şirketin sattığı tatil paketlerini teslim etmediği, bu yolla mağdurlardan yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.



5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında, aralarında şirket sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.



Savcılıkça ifadesi alınan 5 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.