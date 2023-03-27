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Sahte vali okulları tatil etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından şiddetli yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Paylaşımı yalanlayan Vali Ayhan okullarda eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.

Sahte vali okulları tatil etti

'da yeni şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kent merkezinde su baskınları yaşandı, yollar göle döndü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu.

Ancak daha sonradan paylaşımın, Vali Ayhan adına açılan sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.

Vali Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.

Sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirten Ayhan, İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.

20 CAN KAYBI

Önceki hafta deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuştu. Adıyaman'da 4, Şanlıurfa'da 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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