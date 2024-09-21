Sahte zeytinyağı, bal ve salça satan iş yerine operasyon

Manisa'da gıda ürünleri satışı yapan bir iş yerine düzenlenen baskında, piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan sahte zeytinyağı, bal ve salça ele geçirildi.

Sahte zeytinyağı, bal ve salça satan iş yerine operasyon

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte gıda ürünleri satışı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese düzenledi.

Manisa İl Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince E.B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan bin 60 litre sahte , 2 bin 900 kilogram sahte bal, bin kilogram sahte salça ele geçirildi. Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şüpheliye 550 bin TL tutarında idari para cezası kesilirken, E.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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