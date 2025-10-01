Sahte zeytinyağı operasyonu: 200 teneke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Sahte zeytinyağı operasyonu: 200 teneke ele geçirildi

'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 200 litre sahte ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin İlçesinde ihbar üzerine yapılan neticesinde Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç Ticareti suçundan Y.Ş (49) isimli şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin aracından 3 bin 200 litre (200 teneke) sahte zeytinyağı ele geçirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...