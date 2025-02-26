Sahte zeytinyağı satışına 773 bin lira ceza

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sahte zeytinyağı satan 3 firmaya 773 bin lira ceza uygulandı.

Sahte zeytinyağı satışına 773 bin lira ceza

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede üretimi ve ticareti yapan firmalara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda numunelerinde tağşiş ve taklit yapıldığı tespit edilen 3 firmaya toplam 773 bin lira para cezası verildi. Ekipler ayrıca, tağşişli yağları gerçek dışı bilgi ve belgelerle ihraç etmeye çalışan firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tüketicilerin gerçek ve kaliteli zeytinyağına erişiminin güvence altına alınması için sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.

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