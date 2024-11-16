Sahte zeytinyağlara dikkat! Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar

Afyonkarahisar’da yurt dışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şüpheli yakalandı.

Sahte zeytinyağlara dikkat! Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şüphelinin gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.

Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu.

Araçta aramam yapan ekipler
62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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