Sahte pasaport ve kimlikle dolandırıcılık: 1,5 milyon euro'luk arsası satıldı

Almanya'da oturan Ümmü Demirkıran, Alanya'nın Kestel Mahallesi 904 ada 4 parselde yer alan yaklaşık 1,5 milyon euro değerindeki 958 metrekare arsasının, bilgisi dışında üçüncü kişilere satıldığını öne sürdü. Bir emlak firmasının ilanlarında arsasının fotoğrafını ve satışına yönelik duyuruyu gören Demirkıran, incelediği tapu kayıtlarında arsanın 28 Mart 2025'te, 15 milyon lira beyan değeriyle 600 bin euroya M.Y.Ö.'ye devredildiğini öğrendi. 17 Nisan'da İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye 'ye giriş yapıp Alanya'ya gelen Demirkıran, arsası hakkında bilgi almaya çalıştı. Adına düzenlenmiş başka bir kişiye ait fotoğrafın bulunduğu sahte pasaport ve kimlikle satış yapıldığını öne süren Demirkıran, satışın iptali ve taşınmazın yeniden adına tescili için dava açtı.

"KİMLİK BİLGİLERİME NASIL ULAŞTIKLARINI BİLMİYORUM"



Demirkıran, arsanın eşi tarafından 1987 yılında alındığını, imar değişiklikleriyle metrekare ölçüsünün zamanla bin 292'den bin 27'ye, son olarak da 958'e düştüğünü ifade etti.

Kimlik bilgisini üçüncü kişilerle paylaşmadığını belirten Ümmü Demirkıran, "Ne Türk kimliğimi, ne de pasaportumu verdim. Bu bilgilerin nasıl elde edilip kullanıldığını bilmiyorum." dedi. Arsasının bilgisi dışında satıldığından söz eden Demirkıran, "Sahte belgelerle işlem yapılmış ve arsam el değiştirmiş. Olayın tüm sorumluları hakkında şikayetçiyim." diye konuştu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI, İLAN KALDIRILDI



Demirkıran'ın başvurusu sonrası Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tapu kayıtlarında yer alan belgeler savcılığa teslim edilirken, satış sürecine dair tüm bilgi ve belgelerin incelendiği öğrenildi. Taşınmazın ilk satışına aracılık eden emlak firması tarafından aynı arsanın ikinci kez ilana çıkarıldığı, dava sürecinin başlaması üzerine ilgili ilanların yayından kaldırıldığı belirtildi.