Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük

Esenler'in Kemer Mahallesi 945. Sokaktaki çökme sahur vakti meydana geldi.

İnşaat alanının yanındaki bir konteyner metrelerce yüksekten inşaat temeline yuvarlandı, mahalleli büyük korku yaşadı.

İnşaatın bulunduğu sokakta, göçükten önce oluşan çatlaklar

Çökmeden önce, saat 01.00 sıralarında inşaat alanının yanındaki yolda çatlaklar fark edilmesi üzerine durum polis, itfaiye ve AFAD'a bildirilmiş, ekipler sokağı kapatarak civardaki binalarda oturan vatandaşları uyarmıştı.

Bazı vatandaşlar evlerini terk etmiş, güvenlik güçleri sokağı kapatarak nöbet tutmaya başlamıştı. Belediye ekiplerinin zemindeki incelemesinin sürdüğü anlarda, saat 04.00 sıralarında, çökme meydana geldi.

Panikle evlerini terk eden vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları da misafirhanelere yerleştirildi.



Belediye ve AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İŞTE İNŞAAT ALANINDAKİ ÇÖKME ANLARI