Kore gazisi Mustafa Sarı son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kore gazilerinden Mustafa Sarı dün yaşamını yitirdi.

Bugün Gemlik merkez camide düzenlenen cenaze törenine Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, siyasi parti temsilcileri, Gemlik Muharip Gaziler Derneği Üyeleri, Garnizon Komutanlığı görevlileri ve vatandaşlar katıldı.



Gemlik’te kimilerinin postacı, kimilerinin kahveci, tekelci, pazarcı diye bildiği, ömrünün son yıllarına kadar farklı pek çok iş deneyimi bulunan Kore Gazisi Mustafa Sarı 17 Haziran akşamı, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



1950-1953 Kore Savaşı’nda Türkiye adına vatanına hizmet eden, memleketten gelen mektubu okurken kurşunun miğferinden sıyırdığı anı pek çok kuşağın dinlediği gazi Mustafa Sarı son yolculuğuna uğurlandı.



Hayatı boyunca edebiyat ve şiirle ilgilenen ve büyüdüğü dönemin halk ozanlarından etkilenen Gazi Mustafa Sarı Gemlik'te şair kişiliğiyle de tanınıyordu.



1950-1953 Kore Savaşı’nda Türkiye adına cephede çarpışan ve hayatta bulunan sayılı Kore gazilerinden olan 90 yaşındaki Mustafa Sarı'nın bazı şiirleri şöyle:





ÖLÜM

Ölüm ardıma düşüp de yanılma

Var git ölüm bir zamanlar yine gel



Akıbet alırsın komazsın beni

Var git ölüm bir zamanlar yine gel



Mustafa der ki derdim pek büyük

Bahçelerde bülbüller şakıyıp öter

Eşim Emine’yi dün aldın, yeter

Var git ölüm bir zamanlar yine gel







BABAM

Evimizin direği

Altın gibi yüreği

Eşek gibi çalışır

Sanki sağmal ineği



Ona biz baba deriz

O getirir biz yeriz

Bulamayız dünyada

Onun gibi bir keriz



Varlık yokluk bilmeyiz

Sıramızı vermeyiz

Siparişler gelmezse

Babamızı sevmeyiz

