"Şaka" amaçlı WhatsApp grubu mahkemelik oldu | 10 yıl hapis istemi

İzmir'de kişi hakkında, arkadaş grubundan paylaştığı fotoğraf ve yorumlar nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, (53) Volkan Y. ile kardeşinin çevre esnafıyla birlikte WhatsApp mesajlaşma platformunda eğlence amaçlı bir grupta yer aldıklarını öğrendi.
Tesadüfen grupta şahsına ait fotoğrafların paylaşıldığını gören Ateş, esnaftan birinin telefonundan fotoğrafların altına yazılan yazıları okudu. Kardeşiyle olan fotoğrafının altına "Bunların en büyük çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak olur." yazıldığını gördü.
Ateş, ayrıca siyasetçi Deniz Baykal ile anı olarak çektirdiği bir fotoğrafın altına da "Deniz Baykal'ın seks kaseti kimleydi?" paylaşımı yapıldığını fark etti.
ÖZRÜ KABUL ETMEDİ
Bunun üzerine Ateş, WhatsApp grubundaki yazışmaların ve paylaşılan fotoğrafların ekran görüntüsüyle şikayetçi oldu. Yasal sürecin takipçisi olacağını belirten Ateş, “Olayı ben öğrenip de şikayet edeceğimi söylediğimde birileri araya girip "Bunu büyütmeyelim özür dilesinler dediler." ifadelerini kullandı.
"KADINLAR KORKMASIN"
Buna rağmen konuyu yargıya taşımaktan vazgeçmeyen Ateş, "Kadınlar korkmasınlar. Bu durumun benimle alakası yok. Herkesin fotoğrafı var. Bununla tehdit edilemezsiniz. Bir çirkinliğe uğruyorsanız susmayacaksınız. Bu konuşmayı yaparken ben rezil olmuyorum. Bu durum benlik değil. Bir hastalıklı zihniyetin sonucu. Ben bunu dillendirmekten neden utanayım?" diye konuştu.
"CİNSEL NEDENLE DEĞİL ŞAKA AMAÇLI"
Ateş'in şikayetinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Volkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin canlı yayın isimli WhatsApp grubunda müştekilere ait özel fotoğrafları "Belma abla satıyor galiba onları." ve "Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak." şeklinde yorumlar ile paylaştığına vurgu yapıldı.
Şüphelinin alınan ifadesinde gruptaki paylaşımların şaka amaçlı olduğunu ve cinsel nedenle yapılmadığını söylediği de iddianamede yer aldı.
Toplanan delillere ve alınan ifadelere göre savcı, Volkan Y.'nin zincirleme biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve zincirleme biçimde özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.
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