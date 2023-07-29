"Şaka" amaçlı WhatsApp grubu mahkemelik oldu | 10 yıl hapis istemi

İzmir'de kişi hakkında, arkadaş grubundan paylaştığı fotoğraf ve yorumlar nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, (53) Volkan Y. ile kardeşinin çevre esnafıyla birlikte WhatsApp mesajlaşma platformunda eğlence amaçlı bir grupta yer aldıklarını öğrendi.

Tesadüfen grupta şahsına ait fotoğrafların paylaşıldığını gören Ateş, esnaftan birinin telefonundan fotoğrafların altına yazılan yazıları okudu. Kardeşiyle olan fotoğrafının altına "Bunların en büyük çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak olur." yazıldığını gördü.

Ateş, ayrıca siyasetçi Deniz Baykal ile anı olarak çektirdiği bir fotoğrafın altına da "Deniz Baykal'ın seks kaseti kimleydi?" paylaşımı yapıldığını fark etti.

ÖZRÜ KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine Ateş, WhatsApp grubundaki yazışmaların ve paylaşılan fotoğrafların ekran görüntüsüyle şikayetçi oldu. Yasal sürecin takipçisi olacağını belirten Ateş, “Olayı ben öğrenip de şikayet edeceğimi söylediğimde birileri araya girip "Bunu büyütmeyelim özür dilesinler dediler." ifadelerini kullandı.