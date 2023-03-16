Şaka için serbest bırakılan pitbull çocuğa saldırdı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.



"VURDUM AMA BIRAKMADI"



Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf, “Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu. Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu. Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi, anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler” diyerek yaşanan olayı anlattı.