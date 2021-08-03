Saka kuşu satışına 120 bin lira ceza

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde nesli tükenmekte olan kuşların satışının yapıldığına ilişkin bilgi üzerine harekete geçildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2 katlı evin zemin katına kurulan kuş kafesinde, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirdi.

El konulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonda yakalanan ev sahibi Suriyeli N.S. gözaltına alınırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 120 bin TL ceza uygulandı.