Şaka yaparken ormanı yakan kişi için istenen ceza belli oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nin Fırnız mevkisinde geçen yıl 28 Temmuz'da orman yangını çıkmıştı.

Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla, 18 saat süren çalışması sonunda söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanı yanmıştı.

TORPİLLE ŞAKA YAPARKEN ORMANI YAKMIŞ



Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme sonunda piknik yapmak için Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen M.S. (20), O.K., M.E.B. ve A.B.’nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.’nin attığı torpilin patlaması sonucu tutuşan kuru otların yangına neden olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

43 MİLYON 752 BİN LİRALIK KAMU ZARARININ TAHSİLİ İSTENDİ

Raporda, yanan alanın söndürülmesi ve ağaçlandırılması için kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilip, bu zararın yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi talep edildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlandı.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında "Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.