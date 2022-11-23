"Şaka yapmak için tetiğe bastım"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yiğit'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.



Yiğit'in vurulduğu tüfeği ateşlediği gerekçesiyle tutuklanan arkadaşı Yusuf Can Benli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.



Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını ve yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söyleyen Benli, olay günü bir arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirtti.

Giderken etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanına aldığını dile getiren Benli, tüfeği havaya kaldırıp ateş ettiğini ancak tüfeğin ateş almadığını öne sürdü.

Zanlı, kendini "Boş olduğunu düşünüp, Kader’e doğrultup, şaka yapmak için ‘Aşkım bakar mısın’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" diye savundu.



"OYNAMA" DİYE UYARMIŞ

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama" dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader’i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Kader Yiğit, pazar günü Keçiören'deki Ovacık Mahallesi'nde boş arazide sevgilisi Yusuf Can Benli'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çenesinin altından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Benli ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Benli tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

