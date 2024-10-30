Sakal ekimi sonrası intihar iddiası: "Operasyonu yapan doktor değil, emlakçı!"

Fransız medyası, Mathieu Latour adlı Fransızın, Mart ayında İstanbul'a gelerek sakal ekimi operasyonu yaptırdığını yazdı.



Operasyondan sonra Latur'un yüzündeki sakalların şekilsiz çıktığı ve yüzünde yanıklar meydana geldiği aktarıldı.



Operasyonu yapan kişinin doktor değil, emlakçı olduğu iddia edilirken olayın ardından depresyona giren genç hayatına son verdi.