Sakallı ejder satışına 60 bin lira ceza

Avustralya'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler internetten satışı çıkarıldı. Satışın tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.

Sakallı ejder satışına 60 bin lira ceza

Ana vatanı Avustralya kıtası olan çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, 'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen sitelerinde satışa çıkarılıyor.

Sakallı ejderler 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Sakallı ejder satışına 60 bin lira ceza - 1

Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir", "Takas düşünülür", "Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp", "2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder."

60 BİN LİRA CEZASI VAR

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...