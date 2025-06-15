Sakallı ejder satışına 60 bin lira ceza
Avustralya'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler internetten satışı çıkarıldı. Satışın tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.
Ana vatanı Avustralya kıtası olan çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor.
Sakallı ejderler 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:
"Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir", "Takas düşünülür", "Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp", "2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder."
60 BİN LİRA CEZASI VAR
Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor.
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