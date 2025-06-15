Sakallı ejder satışına 60 bin lira ceza

Ana vatanı Avustralya kıtası olan çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor.

Sakallı ejderler 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.