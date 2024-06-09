Sakaltutan’da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Sakaltutan’da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında - kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim Aladağ idaresindeki otomobil, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaştığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Süreyya Aladağ hayatını kaybetti sürücü ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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