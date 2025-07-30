Şakanın sonu kanlı bitti: İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ercan Yangöz Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17) ile Bahri Ç. (17) kendi aralarında şakalaşırken bir anda sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bahri Ç. elinde bulunan bıçak ile saldırarak Mehmet Aksoy'u göğsünün alt kısmından yaraladı. Durumu fark eden lokanta çalışanları kavgayı ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Aksoy'u ilk müdahalelerin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

İlk tedavisi yapılan Mehmet Aksoy, ameliyat için Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Aksoy'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bahri Ç.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

