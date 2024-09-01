Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 3 Eylül 2024 Salı Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.