Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 3 Eylül 2024 Salı Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.
Bugün
31/
20
Yarın
30/
20
Salı
30/
19
Çarşamba
31/
19
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