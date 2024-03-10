Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.