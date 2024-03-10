Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

5

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

4

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

8

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

10

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

7

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