Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.
Bugün
14/
5
Yarın
19/
4
Salı
20/
8
Çarşamba
17/
10
Perşembe
16/
7
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Sakarya Hava Durumu
- Türkiye
- Hava Durumu