Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 17 Ekim 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 18 Ekim 2024 Cuma Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.