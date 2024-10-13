Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 17 Ekim 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 18 Ekim 2024 Cuma Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.
Bugün
23/
14
Yarın
24/
13
Çarşamba
19/
13
Perşembe
18/
11
Cuma
19/
10
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