Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

21

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

22

Çarşamba

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

34

/

24

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

24

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

24

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...