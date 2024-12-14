Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 17 Aralık 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

10

/

6

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

6

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

8

/

4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

5

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