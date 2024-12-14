Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 17 Aralık 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
10/
6
Yarın
13/
6
Pazartesi
8/
4
Salı
12/
4
Çarşamba
13/
5
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