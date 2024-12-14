Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 17 Aralık 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.