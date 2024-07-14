Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
34/
21
Yarın
35/
22
Çarşamba
34/
24
Perşembe
37/
24
Cuma
34/
24
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