Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. Yarın için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. 17 Eylül 2024 Salı Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.