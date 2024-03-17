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Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

5

Yarın

Sisli
Sisli

16

/

3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

7

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

5

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