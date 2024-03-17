Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Mart 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.