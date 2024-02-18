Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 20 Şubat 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 22 Şubat 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.