Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 20 Şubat 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 22 Şubat 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
11/
7
Yarın
11/
5
Salı
13/
5
Çarşamba
13/
4
Perşembe
15/
5
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