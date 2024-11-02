Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.
Bugün
21/
8
Yarın
14/
8
Pazartesi
15/
6
Salı
13/
6
Çarşamba
14/
7
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Sakarya Hava Durumu
- Türkiye
- Hava Durumu