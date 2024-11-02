Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

8

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

8

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

6

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

6

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

7

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