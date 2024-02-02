Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.