Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 4 Şubat 2025 Salı Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

11

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

7

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

3

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

-1

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