Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.
Bugün
37/
23
Yarın
35/
23
Çarşamba
33/
24
Perşembe
33/
22
Cuma
30/
23
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