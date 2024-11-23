Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.
Bugün
18/
6
Yarın
18/
7
Perşembe
18/
8
Cuma
13/
9
Cumartesi
12/
5
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