Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.