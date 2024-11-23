Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

18

/

6

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

18

/

7

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

8

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

9

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

5

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