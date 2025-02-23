Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 25 Şubat 2025 Salı Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.