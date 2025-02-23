Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 25 Şubat 2025 Salı Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

-7

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

2

/

-7

Salı

Bulutlu
Bulutlu

3

/

-6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

0

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