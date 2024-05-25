Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 28 Mayıs 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.